Два удари в спину: у Черкаській області жінка під час сварки вбила чоловіка

Затримана визнала свою провину.
У Черкаській області жінка під сварки поранила чоловіка ножем. Вона вдарила його два рази у спину. Від отриманих травм він помер.
Про це повідомили у поліції області.
Пара посварилася. 58-річна жінка схопилася за ножа та завдала два удари в спину своєму чоловікові. Це сталося в будинку, де вони мешкали.
61-річний чоловік не вижив, лікарі констатували його смерть.
Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному вона зізналась. Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Дніпропетровської області чоловік вдарив в обличчя перехожого. Внаслідок чого той упав і вдарився головою об асфальт. Згодом постраждалий помер
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