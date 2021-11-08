Вбивство 26-річного чемпіона з джиу-джитсу у Києві: що відомо про загиблого

Хлопець помер від ножового поранення в серце.

У Києві на проспекті Петра Григоренка вбили 26-річного спортсмена з джиу-джитсу Миколу Балабатька із Запорізької області. За словами батька вбитого, його син загинув в результаті конфлікту, який виник через українську мову хлопця.

Все що відомо про спортсмена і про його вбивство зібрав ТСН.ua.

Був єдиним сином у батька

Про вбивство свого 26-річного сина у Facebook розповів батько загиблого Миколи Олег Балабатько. За його словами, на хлопця у Києві напав п'яний чоловік, якому нібито не сподобалась українська мова Миколи. Мешканець окупованого Луганська покликав хлопця на вулицю, щоб вирішити питання силою. Микола був чемпіоном з джиу-джитсу і не сумнівався у своїх силах, тож погодився. Зловмисник завдав спортсмену удару ножем просто в серце. Правоохоронці, які прибули на місце, намагалися Миколу реанімувати, але хлопець помер.

Загиблий був єдиним сином відомого бізнесмена, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.

У грудні мало виповнитися 27 років

Микола Балабатько раніше навчався у колегіумі №98 у Запоріжжі. Потім переїхав на навчання до Києва, де став студентом Національного університету фізичного виховання і спорту України. Але виш він так і не закінчив. Як повідомили ТСН.ua в університеті, хлопець був відрахований у 2018 році. 15 грудня Миколі мало виповнитися 27 років.

У 2011 році хлопець зацікавився джиу-джитсу. У 2015 році року він став бронзовим призером Всеукраїнського турніру з джиу-джитсу й на цьому вирішив зупинитись та займатися бізнесом.

Микола Балабатько мешкав у Києві. Раніше займався у столичному спортивному клубі бразильським джиу-джитсу. Також він зареєстрований, як фізична особа-підприємець у сфері ресторанних послуг та надання послуг з мобільного харчування.

У коментарі "Суспільному" тренер клубу, де займався загиблий, та його друг Іван Нестеренко розповів, що Микола займався останнім часом бодибілдінгом.

"Я думаю, що ця ситуація сталася через те, що Коля був високий, накачаний спортсмен, і та людина розуміла, що в бійці не переможе, тому так сталося", — каже Іван.

Що сталося

Як повідомили в пресслужбі поліції Дарницького району Києва, де сталося вбивство, вночі 5 листопада до поліції зателефонував охоронець приватної фірми та повідомив про бійку між двома чоловіками на проспекті Петра Григоренка.

"Коли прибула поліція, заявник розповів, що почув крики чоловіків і далі побачив одного з них на землі. Правоохоронці з'ясували, що в результаті раптового конфлікту між перехожими, один з них вдарив опонента ножем у груди. На місці події медики констатували смерть 27-річного киянина. Підозрюваного 26-річного місцевого мешканця затримали та вилучили ніж", — розповів пресофіцер Дарницького управління поліції Євген Ласкін.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Всі, хто знав хлопця висловили співчуття з приводу його трагічної загибелі:

Та що ж це робиться в житті, адже Коля був чесною невинною людиною. Олег та всі твої рідні, прийміть мої серцеві співчуття. Вічна пам'ять цій святій людині, Колі.

Яке невичерпне горе втрачати своїх дітей. Нехай Господь приймає його в свої обителі... Нехай зміцнить і втішить тебе Господь, щоб дасть тобі сили встояти. Тримайся! Ти єдина опора для сім'ї. Сумуємо. Небо забирає найкращих...

Олег, щиро співчуваю твоїй неймовірній втраті і твоєму глибокому горю. Тримайся. Такий молодий син, все життя було попереду. Молюся за душу його. Царство небесне та вічний спокій.

Невтішне серце батька. Єдиний син. Боже, як це боляче.

Як боляче. Тримайтеся. Упокій, Господи, душу Коли і пухом йому земля. Тримайтеся, батьки. Чому по нашій землі повзатиме істота, яка відібрала у батьків єдиного сина...

У рідній Кирилівці сьогодні прощатимуться із вбитим Миколою Балабатьком.

"Я тебе любив, люблю і любитиму! Поки що ти тут - там побачимось. Пробач мене грішного за все", - звернувся до свого сина Олег Балабатько.

Нагадаємо, що у Києві на Позняках чоловік убив перехожого. Між двома молодиками виник раптовий конфлікт, під час якого один завдав іншому смертельного ножового поранення.

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