У Харкові старший брат під час сварки підрізав молодшого

У Харкові старший брат під час сварки підрізав молодшого

Брати почубилися, а старший з них завдав молодшому ножового поранення.

У Харкові брат ледь не вбив брата під час сімейної сварки. Підлітка доправили до лікарні з ножовими пораненнями.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Як з’ясувалось, між двома братами 17 та 27 років у них вдома стався словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті старший ударив ножем молодшого брата.

До поліції зателефонував сусід та повідомив про бійку. 17-річного юнака з ножовими пораненнями доставили до лікарні.

Старшого брата затримали правоохоронці. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловік може відсидіти у в'язниці від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що у Києві батько схопив кухонний ніж та декілька разів вдарив ним сина у груди та спину. Лікарі намагалися реанімувати 30-річного чоловіка, але лише констатували його смерть.

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