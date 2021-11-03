В Харькове старший брат во время ссоры подрезал младшего

Братья поссорились, а старший из них нанес младшему ножевое ранение.
В Харькове брат едва не убил брата во время семейной ссоры. Подростка доставили в больницу с ножевыми ранениями.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Как выяснилось, между двумя братьями 17 и 27 лет у них дома произошел словесный конфликт, переросший в драку. В результате старший брат ударил ножом младшего.
В полицию позвонил сосед и сообщил о драке. 17-летний молодой человек с ножевыми ранениями был доставлен в больницу.
Старшего брата задержали правоохранители. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное мужчина может отсидеть в тюрьме от 5 до 8 лет.
Напомним, что в Киеве отец схватил кухонный нож и несколько раз ударил им сына в грудь и спину. Врачи пытались реанимировать 30-летнего мужчину, но только констатировали его смерть.
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