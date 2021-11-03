До України їде партія вакцин Moderna: людям радять готуватися до черг у пунктах щеплення

До України їде партія вакцин Moderna: людям радять готуватися до черг у пунктах щеплення

Голова МОЗ просить місцеву владу підготуватись до напливу охочих вакцинуватися проти коронавірусу.

Партія вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna надійде цього тижня до України. Очікується, що 2 млн 930 тис. доз препарату отримає наша держава у межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 3 листопада.

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За даними МОЗ, станом на зараз кожен третій дорослий українець вже вакцинований принаймні першою дозою. А кожен четвертий дорослий громадянин в країні пройшов повний курс вакцинації. Ляшко каже, що Україні вдалося вийти на 250 тисяч щеплень в середньому за добу.

"Очікуємо, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі та маємо надію, що і попит на "першу" дозу не зменшиться. Для забезпечення попиту на вакцинацію, до кінця цього тижня ми очікуємо 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини "Модерна" від глобальної ініціативи "Ковакс", - сказав Ляшко.

Своєю чергою, очільник МОЗ закликав місцеву владу "максимально підготуватися до прогнозованого збільшення людей, які хочуть робити щеплення". Ляшко доручив регіонам забезпечити роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням прогнозованого збільшення попиту.

Всього від початку вакцинальної кампанії на територію країни було поставлено понад 26 мільйонів доз вакцини. На залишках зараз є 7,5 мільйонів доз.

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