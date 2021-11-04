У Дніпропетровській області поминальна вечеря закінчилася вбивством

У потерпілого стався на вулиці конфлікт із перехожим.

У Нікополі Дніпропетровської області чоловік вдарив в обличчя перехожого. Внаслідок чого той впав і вдарився головою об асфальт. Згодом постраждалий помер.

Про це із посиланням на власні джерела пише “Дніпро оперативний”.

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Як стало відомо, пригода сталася після поминальної вечері. Чоловік провів її з родичами. Після цього вийшов на вулицю, де у нього відбувся конфлікт з перехожим. Той ударив громадянина в обличчя кулаком. Потерпілий впав, вдарився головою об землю та відключився. Пізніше його виявили місцеві.

Громадянин прийшов до тями, проте від медичної допомоги відмовився і пішов додому. Згодом його стан погіршився. Його госпіталізували до лікарні, де він помер.

За фактом події правоохоронці провели розшукові заходи, в рамках яких знайшли підозрюваного в нанесенні тілесних ушкоджень. Його затримали. Продовжується досудове розслідування.

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