У Дніпропетровській області поминальна вечеря закінчилася вбивством

У потерпілого стався на вулиці конфлікт із перехожим.
У Нікополі Дніпропетровської області чоловік вдарив в обличчя перехожого. Внаслідок чого той впав і вдарився головою об асфальт. Згодом постраждалий помер.
Про це із посиланням на власні джерела пише “Дніпро оперативний”.
Як стало відомо, пригода сталася після поминальної вечері. Чоловік провів її з родичами. Після цього вийшов на вулицю, де у нього відбувся конфлікт з перехожим. Той ударив громадянина в обличчя кулаком. Потерпілий впав, вдарився головою об землю та відключився. Пізніше його виявили місцеві.
Громадянин прийшов до тями, проте від медичної допомоги відмовився і пішов додому. Згодом його стан погіршився. Його госпіталізували до лікарні, де він помер.
За фактом події правоохоронці провели розшукові заходи, в рамках яких знайшли підозрюваного в нанесенні тілесних ушкоджень. Його затримали. Продовжується досудове розслідування.
Читайте також:
- У Павлограді чоловік молотком забив до смерті перехожого.
- У Дніпрі міські маршрутки орієнтували на похоронні ковід-процесії.
- У фракції “Слуги народу” у Верховній Раді одним депутатом може стати менше.