В Одесі батьки вночі залишили на вулиці дитину заробляти (відео)

Хлопчик грав на скрипці.

Сьогодні вночі під час чергування на Приморському бульварі охоронці помітили неповнолітнього хлопчика-скрипаля. Він без супроводу дорослих грав на скрипці.

Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Охоронці “Муніципальної варти” запитали, де його батьки. 10-річний хлопчик зі свого мобільного телефону набрав батька, який повідомив охоронцям, що хлопчик з мамою пішов у гості і мама його забере. Однак ніхто з дорослих так і не прийшов.

Згодом прийшла малолітня дівчинка та сказала, що це її брат Андрій. Охоронці запитали, де їхні батьки, дівчинка відповіла, що вони сидять в автомобілі біля Оперного театру.

Охоронці зателефонували батькові дітей та повідомили: якщо він не з'явиться, то викличуть поліцію.

На виклик прибули поліцейські, тому що батько проігнорував.

Приблизно за 5 хвилин прийшла мати дитини, яка поводила себе неадекватно.

Прибулий екіпаж поліції супроводив обох дітей та їх матір до Приморського відділу, де був складений протокол за частиною 1 ст. 184 КУпАП на батьків хлопчика за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

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