У Дніпрі 42-річна жінка з вадою серця народила 15-ту дитину

Жінка мешкає у Дніпрі зі своєю родиною.

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова жінка народила 15-ту дитину. Породілля має ваду серця та сильні алергічні реакції, тому кожного разу на пологи приїздить до клінічної лікарні.

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Про це повідомив генеральний директор медзакладу Сергій Риженко.

Він зазначив, що жінці 42 роки і вона мешкає зі своєю великою родиною у Дніпрі.

"Все життя "працює" дружиною та мамою. Чоловік працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю. Традиційно Олександра бажає народжувати дітей лише у лікарні Мечникова. Має ваду серця, сильні алергічні реакції. Були тяжкі ускладнення", - написав Риженко.

фото: фейсбук Сергій Риженко

Нагадаємо, що 24-річна дівчина, уродженка Москви, на ім'я Крістіна Озтюрк виховує 22 дітей разом із 57-річним чоловіком-мільйонером Галіпом Озтюрком, з яким познайомилася на відпочинку в Грузії.

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