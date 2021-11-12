У Дніпрі 42-річна жінка з вадою серця народила 15-ту дитину

Жінка мешкає у Дніпрі зі своєю родиною.
У Дніпрі у лікарні імені Мечникова жінка народила 15-ту дитину. Породілля має ваду серця та сильні алергічні реакції, тому кожного разу на пологи приїздить до клінічної лікарні.
Про це повідомив генеральний директор медзакладу Сергій Риженко.
Він зазначив, що жінці 42 роки і вона мешкає зі своєю великою родиною у Дніпрі.
"Все життя "працює" дружиною та мамою. Чоловік працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю. Традиційно Олександра бажає народжувати дітей лише у лікарні Мечникова. Має ваду серця, сильні алергічні реакції. Були тяжкі ускладнення", - написав Риженко.
Нагадаємо, що 24-річна дівчина, уродженка Москви, на ім'я Крістіна Озтюрк виховує 22 дітей разом із 57-річним чоловіком-мільйонером Галіпом Озтюрком, з яким познайомилася на відпочинку в Грузії.
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