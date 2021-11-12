В Одессе родители ночью оставили на улице ребенка зарабатывать (видео)

Мальчик играл на скрипке.

Сегодня ночью во время дежурства на Приморском бульваре охранники заметили несовершеннолетнего мальчика скрипача. Он без сопровождения взрослых играл на скрипке.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Охранники "Муниципальной стражи" спросили, где его родители. 10-летний мальчик со своего мобильного телефона набрал отца, который сообщил охранникам, что мальчик с мамой ушел в гости и мама его заберет. Однако никто из взрослых так и не пришел.

Потом пришла малолетняя девочка и сказала, что это ее брат Андрей. Охранники спросили, где их родители, девочка ответила, что сидят в автомобиле возле Оперного театра.

Охранники позвонили по телефону отцу детей и сообщили: если он не явится, то вызовут полицию.

На вызов прибыли полицейские, потому что отец проигнорировал.

Приблизительно через 5 минут пришла мать ребенка, которая вела себя неадекватно.

Прибывший экипаж полиции сопроводил обоих детей и их мать в Приморский отдел, где был составлен протокол по части 1 ст. 184 КУоАП на родителей мальчика за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За упущение женщину оштрафовали на 850 гривен.

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