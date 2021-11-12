Алина Гросу с 38-летним бойфрендом выпустила общую песню

Влюбленные записали lyric-video на трек "Чувства на кассетах".

Украинская певица Алина Гросу и ее избранник, актер Роман Полянский, не могут друг без друга ни минуты. Творческая влюбленная пара даже спела об этом в своей новой песне "Чувства на касcетах".

"Какой бы эта песня ни была на первый взгляд, она не о расставании, а о разлуке! Мы поем о том, что тяжело быть вдали от любимого человека даже несколько минут, я не говорю уже о нескольких дней. Нужно, как можно чаще проводить вместе время", – объяснила значение песни Алина.

Алина Гросу и Роман Полянский

По словам Романа Полянского, "этот трек несет в себе месседж важности беречь друг друга. "Цените, любите и не отпускайте от себя дорогих вам людей!" — сказал Полянский.

Автором музыки нового хита стал Кирилл Музычук, написала текст Анастасия Романова. Вместе с релизом трека прошла премьера лирик-видео на него.

Алина Гросу и Роман Полянский

А в живом исполнении "Чувства на кассетах" можно будет услышать уже 23 ноября на сольном концерте Алины Гросу во Дворце "Украина".

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