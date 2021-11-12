Аліна Гросу з 38-річним бойфрендом випустила спільну пісню

Закохані записали lyric-video на трек "Чувства на кассетах".

Українська співачка Аліна Гросу та її обранець, актор Роман Полянський не можуть одне без одного ані хвилини. Творча закохана пара навіть заспівала про це у своїй новій пісні " Чувства на кассетах ".

"Яка б ця пісня не була на перший погляд, вона не про розставання, а про розлуку! Ми співаємо про те, що важко бути далеко від коханої людини навіть декілька хвилин, я не кажу вже про декілька днів. Потрібно якнайчастіше проводити разом час", - пояснила значення пісні Аліна.

Аліна Гросу та Роман Полянський

За словами Романа Полянського "цей трек несе у собі меседж важливості берегти одне одного. "Цінуйте, кохайте і не відпускайте від себе дорогих вам людей!" – сказав Полянський.

Автором музики нового хіта став Кирило Музичук, написала текст Анастасія Романова. Разом із релізом треку відбулася прем'єра лірик-відео на нього.

Аліна Гросу та Роман Полянський

А у живому виконанні "Чувства на кассетах" можна буде почути вже 23 листопада на сольному концерті Аліни Гросу у Палаці "Україна".

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