У Волинській області з родини через побиття батьком вилучили хлопчика

У Волинській області з родини через побиття батьком вилучили хлопчика

Дитина перебуває у лікарні.

У Нововолинську Волинської області через фізичне насильство у батька забрали сина. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Про це повідомляється на сайті Нововолинської міськради.

У Нововолинську у міськраді ухвалили рішення про негайне відібрання дитини у батька, через те, що той його побив.

"9 листопада до служби у справах дітей надійшло звернення про вчинення насилля у сім’ї. Фахівці служби, проаналізувавши ситуацію, прийняли рішення, що малолітньому небезпечно перебувати з батьком", - йдеться в повідомленні пресслужби міськради.

Зараз дитина перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що у Сумській області після сварки двох друзів один із них помер в результаті побиття. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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