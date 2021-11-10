Уряд звільнив очільника ДСНС України Чечоткіна

Микола Чечоткін очолював ДСНС від травня 2015 року.
Кабмін звільнив з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював ДСНС від травня 2015 року.
Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Звільнено Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Тимчасово поклали виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Сергія Крука.
Нагадаємо, Чечеткін був призначений на посаду голови ДСНС у травні 2015 року. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.
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