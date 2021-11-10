Уряд звільнив очільника ДСНС України Чечоткіна

Микола Чечоткін очолював ДСНС від травня 2015 року.

Кабмін звільнив з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна, який очолював ДСНС від травня 2015 року.

Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Також читайте Кабмін призначив тимчасового керівника Держмитслужби: хто ним став

"Звільнено Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Тимчасово поклали виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Сергія Крука.

Нагадаємо, Чечеткін був призначений на посаду голови ДСНС у травні 2015 року. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання