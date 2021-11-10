Аліна Гросу показала, який подарунок приготувала коханому на 38-річчя

Артистка прикрасила будинок кульками у вигляді серця.

Українська співачка Аліна Гросу показала, як вітала з днем народження свого коханого, актора Романа Полянського.

Як відомо, днями чоловіку виповнилося 38 років. Виконавиця не лише адресувала теплі слова привітання коханому у фотоблогу, а й показала, який сюрприз йому підготувала. У сторіс своєї сторінки в Instagram Гросу розмістила коротке відео, на якому показала, як вітала Полянського.

Від самого ранку Аліна прикрасила будинок великою кількістю червоних кульок у вигляді серця. Вони були всюди. Також на Романа чекав гарно засервірований стіл зі стільцями червоного кольору.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Звичайно, Гросу презентувала обранцю святковий торт, проте його зазнімкувати не вдалося, оскільки Роман швидко втік від камери. "Іменинник втікає, тому що він не вбраний", - пояснила Аліна.

instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що про роман Аліни Гросу та Романа Полянського заговорили ще на початку цього року. Тоді співачка оприлюднила відео з їхнього відпочинку у Буковелі. У травні артистка підтвердила, що вони з актором разом.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

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