Аліна Гросу показала, який подарунок приготувала коханому на 38-річчя

Артистка прикрасила будинок кульками у вигляді серця.
Українська співачка Аліна Гросу показала, як вітала з днем народження свого коханого, актора Романа Полянського.
Як відомо, днями чоловіку виповнилося 38 років. Виконавиця не лише адресувала теплі слова привітання коханому у фотоблогу, а й показала, який сюрприз йому підготувала. У сторіс своєї сторінки в Instagram Гросу розмістила коротке відео, на якому показала, як вітала Полянського.
Від самого ранку Аліна прикрасила будинок великою кількістю червоних кульок у вигляді серця. Вони були всюди. Також на Романа чекав гарно засервірований стіл зі стільцями червоного кольору.
Звичайно, Гросу презентувала обранцю святковий торт, проте його зазнімкувати не вдалося, оскільки Роман швидко втік від камери. "Іменинник втікає, тому що він не вбраний", - пояснила Аліна.
Зазначимо, що про роман Аліни Гросу та Романа Полянського заговорили ще на початку цього року. Тоді співачка оприлюднила відео з їхнього відпочинку у Буковелі. У травні артистка підтвердила, що вони з актором разом.
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