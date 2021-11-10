Тіна Кароль у Казахстані промовилася про ім'я дочки

Співачка прилетіла до Алмати у рамках промо-туру альбому "Двойной рай".

Українська співачка Тіна Кароль прибула до Казахстану для промо підтримки свого нового альбому "Двойной рай", який третій тиждень поспіль лідирує у стримінг-чартах 11 країн.

Після приїзду Тіна одразу побувала на місцевому ринку, де придбала собі солодкий сніданок. Вибір співачки впав на горішки, інжир та мед. Тіна також вперше спробувала десерт без цукру, який готується на основі верблюжого молока та називається "балкаймак".

Тіна Кароль пробуде у Казахстані два дні. Вчора артистка дала низку інтерв'ю центральним телеканалам та радіостанціям.

В інтерв'ю "RadioCity Almaty" на шанувальників співачки чекала сенсація: слухачі дізналися, що улюблене жіноче ім'я Тіни — це ім'я її майбутньої доньки. "Ім'я прийде до мене само, усьому свій час", — заявила зірка.

Зазначимо, що альбом "Двойной рай" — це вже третя платівка за рік та 11 у дискографії співачки. Кліп "Двойной рай" від дня прем'єри зібрав уже понад три мільйони переглядів.

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