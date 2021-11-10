Зустріч Блінкена та Кулеби: про що домовилися США та Україна у сфері економіки

Зустріч Блінкена та Кулеби: про що домовилися США та Україна у сфері економіки

Зокрема, США нададуть Україні фінансування.

Сполучені Штати обіцяють надати Україні нове фінансування, аби допомогти диверсифікувати енергетичні ресурси.

Про це на брифінгу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів із главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

"Ми також підтримуємо гарантування безпеки енергопостачання Україні. Це включає надання нового фінансування. Воно допоможе Україні диверсифікувати свої енергетичні ресурси", — повідомив держсекретар.

Також Блінкен заявив:

про роботу США з партнерами та союзниками для залучення всіх важелів тиску на РФ щодо продовження транзитної газової угоди з Україною;

з Україною; про підтримку зусиль України щодо приєднання її електричних мереж до загальноєвропейської системи;

до про підтримку плану трансформації української економіки, який передбачає модернізацію ключових секторів та залучення інвестицій.

Раніше повідомлялося, чим важливою є Хартія стратегічного партнерства зі США для України.

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