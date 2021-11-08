США передали Україні два патрульні катери класу "Island"

Це є частиною безпекової допомоги, яку США надають Україні.

Два американські патрульні катери класу «Island» вирушили з Балтімора, штат Меріленд, США до Одеського порту.

Про це Посольство США в Україні повідомляє у своєму Facebook.

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"Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року", — йдеться в повідомленні.

У Посольстві переконані, що катери допоможуть зміцнити морську безпеку України. Передбачається, що такий крок підвищить сумісність Військово-Морських сил Збройних сил України з НАТО.

Нагадаємо, раніше Америка вже направляла до Києва кілька десятків тонн зброї — п’ять великих вантажних літаків. Вони доставили в Україну протитанкові системи, боєприпаси та медичне обладнання.

Нагадаємо:

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У понеділок, 8 листопада, курс біткоїна піднявся на 4% і наблизився до свого абсолютного рекорду.

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