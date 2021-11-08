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США передали Украине два патрульных катера класса "Island"

США передали Украине два патрульных катера класса "Island"

Посольство США в Украине/Twitter

Это часть помощи безопасности, которую США предоставляют Украине.

Два американских патрульных катера класса «Island» отправились из Балтимора, штат Мэриленд, США в Одесский порт.

Об этом Посольство США в Украине сообщает в своем Facebook.

"Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года", — говорится в сообщении.

В Посольстве уверены, что катера помогут укрепить морскую безопасность Украины. Предполагается, что такой шаг повысит совместимость военно-морских сил Вооруженных сил Украины с НАТО.

Напомним, ранее Америка уже направляла в Киев несколько десятков тонн оружия – пять крупных грузовых самолетов. Они доставили в Украину противотанковые системы, боеприпасы и медицинское оборудование.

Напомним:

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