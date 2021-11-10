Україна та США оновили Хартію партнерства: що зміниться у стосунках

Україна та США оновили Хартію партнерства: що зміниться у стосунках

В українському МЗС визначили топ-5 положень оновленого документа.

У середу, 10 листопада, під час зустрічі у Вашингтоні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

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За словами Дмитра Кулеби, підписання цього документа дозволить Україні та США ще ефективніше протистояти спільним викликам. Міністр також віжзначив роль оновленої Хартії у протистоянні російській агресії.

"Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невіддільної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву”, - зазначив він.

У МЗС відзначили п’ять головних положень оновленого документа:

США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом;

у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом; США розширить взаємодію для зміцнення обороноздатності України , посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні, зокрема зміцнення енергетичної безпеки;

, посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні, зокрема зміцнення енергетичної безпеки; США підтримують Україну на шляху до повноправного членства в ЄС та НАТО , своє зовнішньополітичне майбутнє Україна має право обирати самостійно, без зовнішнього втручання;

, своє зовнішньополітичне майбутнє Україна має право обирати самостійно, без зовнішнього втручання; США підтримують план трансформації української економіки , націленого на реформування та модернізацію ключових секторів економіки та просування інвестицій;

, націленого на реформування та модернізацію ключових секторів економіки та просування інвестицій; у документі також відзначаються і реформи в Україні у сфері правосуддя, створення антикорупційних органів, земельної реформи, децентралізації, діджиталізації та деолігархізації.