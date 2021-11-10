Україна та США оновили Хартію партнерства: що зміниться у стосунках

В українському МЗС визначили топ-5 положень оновленого документа.
У середу, 10 листопада, під час зустрічі у Вашингтоні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.
За словами Дмитра Кулеби, підписання цього документа дозволить Україні та США ще ефективніше протистояти спільним викликам. Міністр також віжзначив роль оновленої Хартії у протистоянні російській агресії.
"Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невіддільної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву”, - зазначив він.
У МЗС відзначили п’ять головних положень оновленого документа:
- США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом;
- США розширить взаємодію для зміцнення обороноздатності України, посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні, зокрема зміцнення енергетичної безпеки;
- США підтримують Україну на шляху до повноправного членства в ЄС та НАТО, своє зовнішньополітичне майбутнє Україна має право обирати самостійно, без зовнішнього втручання;
- США підтримують план трансформації української економіки, націленого на реформування та модернізацію ключових секторів економіки та просування інвестицій;
- у документі також відзначаються і реформи в Україні у сфері правосуддя, створення антикорупційних органів, земельної реформи, децентралізації, діджиталізації та деолігархізації.
У своєму Facebook очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що задоволений проведеними переговорами у Вашингтоні.
"Найкращий спосіб стримувати агресивні дії РФ — це сильна Україна, яка має сильних союзників", - підсумував він.
Нагадаємо, що про відновлення Комісії стратегічного партнерства Володимир Зеленський та Джо Байден домовилися ще на початку вересня під час візиту української делегації до Штатів. За словами Дмитра Кулеби, президенти домовились не лише відновити діяльність комісії, а й посилити її та зробити більш дієвою.
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