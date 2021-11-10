Банк Ахметова купує у поляків "Ідея Банк"

Завершення угоди очікується до кінця 1 кварталу 2022 року.

Польськ фінансова група Getin Holding S.A. і український "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ) домовились щодо ключових умов придбання 100% акцій "Ідея Банку".

Про це повідомили у пресслужбі "ПУМБ".

Завершення угоди очікується до кінця 1 кварталу 2022-го, коли будуть отримані необхідні дозволи Національного банку України та Антимонопольного комітету.

У разі поглинання "Ідея Банк" увійде до складу групи "ПУМБ" як окрема юридична структура без кадрових ротацій і продовжить обслуговувати клієнтів під брендом "Ідея Банк" у звичайному режимі. Загалом на весь процес відводять 3-5 років.

Нагадаємо, що українські банки блокують рахунки на вимогу державних і приватних виконавців.

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