Банк Ахметова покупает у поляков "Идея Банк"

Окончание сделки ожидается к концу 1 квартала 2022 года.

Польская финансовая группа Getin Holding SA и украинский "Первый Украинский Международный Банк" (ПУМБ) договорились о ключевых условиях приобретения 100% акций "Идея Банка".

Об этом сообщили в пресс-службе "ПУМБ".

Завершение соглашения ожидается до конца 1 квартала 2022 года, когда будут получены необходимые разрешения Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

При поглощении "Идея Банк" войдет в состав группы "ПУМБ" как отдельная юридическая структура без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом "Идея Банк" в обычном режиме. В общем, на весь процесс отводят 3-5 лет.

Напомним, что украинские банки блокируют счета по требованию государственных и частных исполнителей.

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