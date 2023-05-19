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Зустріч Зеленського і Байдена
Читайте останні новини про зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Найсвіжіші політичні події на сайті TSN.UA!
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Про що говорив Байден під час візиту до Києва: ключові заяви
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Подоляк зробив висновки з поїздки Зеленського до Вашингтона: США зафіксували, що Росія має програти
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У Росії відреагували на поїздку Зеленського до Вашингтона та пригрозили ескалацією війни
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Путін зазнав провалу, а українці не залишаться наодинці: головні заяви Байдена і Зеленського
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Байден - про криваву війну Путіна: "Ми не бачили такого вторгнення від часів Другої світової"
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Байден відповів, чи може передавання систем ППО Patriot призвести до ще більшої ескалації з РФ
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"Цей візит став історичним": Зеленський - про новий етап у взаєминах США та України
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Зеленський та Байден дають спільну пресконференцію: пряма трансляція