Зеленський та Байден дають спільну пресконференцію: пряма трансляція

Зеленський і Байден оголосять про результати перемовин.

Володимир Зеленський та Джо Байден у середу, 21 грудня, дають спільну пресконференцію, на якій вони обговорять подальшу підтримку України США.

Зазначимо, що президент Зеленський прилетів до США напередодні. Він уже встиг поспілкуватись із американським лідером. Джо Байден засудив жорстоку війну Росії проти України та наголосив, що Путін використовує зиму, як зброю у війні проти українців.

Президент України передав Джо Байдену нагороду українського командира батареї HIMARS. Український захисник зараз перебуває у Бахмуті, де тривають найжорстокіші бої.

Далі - була закрита частина зустрічі Зеленського і Байдена, після якої президенти на спільній пресконференції поспілкуються з журналістами.

Нагадаємо, Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв і надалі підтримувати Україну. Американський глава наголосив, що йому складно повірити у те, що вже 300 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України.

Зазначимо, що після зустрічі із Байденом президент Зеленський виступить в американському Конгресі. Про це уже офіційно повідомила Ненсі Пелосі.

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