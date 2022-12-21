Кулеба закликав українців "ні про що не хвилюватися та йти до перемоги"

Міністр супроводжує президента України під час візиту до США

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців ні про що не хвилюватися та йти вперед до перемоги нашої країни та її союзників.

Про це міністр заявив після прибуття з президентом України Володимиром Зеленським з візитом до США.

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«Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги України і її союзників, передусім наших вірних друзів — Сполучених Штатів Америки», - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США були запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв в Овальному кабінеті українського лідера Володимира Зеленського, який прибув з візитом до США.

Зеленський уже в США!

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