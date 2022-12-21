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Кулеба закликав українців "ні про що не хвилюватися та йти до перемоги"

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Кулеба закликав українців "ні про що не хвилюватися та йти до перемоги"

Фото: Getty Images

Міністр супроводжує президента України під час візиту до США

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців ні про що не хвилюватися та йти вперед до перемоги нашої країни та її союзників.

Про це міністр заявив після прибуття з президентом України Володимиром Зеленським з візитом до США.

«Все буде добре. Ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги України і її союзників, передусім наших вірних друзів — Сполучених Штатів Америки», - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США були запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв в Овальному кабінеті українського лідера Володимира Зеленського, який прибув з візитом до США.

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Дата публікації
Перегляди
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