Patriot допоможуть обороні України, але можуть мати обмежений ефект – CNN

Система не зможе закрити 800-кілометровий кордон між Україною та Росією, попередив американський генерал-лейтенант.

Батарея ЗРК Patriot, яку США надають Україні, може мати обмежений ефект через тривалість навчання користування нею та неповне покриття території держави.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських військових експертів.

"Вони (Patriot – ред.) мають велику точність, високу швидкість ураження, тому вони справді захищають землю від дуже конкретних цілей", – розповів американський генерал-майор у відставці Джеймс Маркс.

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Можливо, є певні завищені очікування від того, що батарея Patriot зможе зробити для України. На цьому зауважив екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант Марк Гертлінг. Як приклад він навів той факт, що комплекси не зможуть використовуватися одразу після рішення США про передавання їх. Адже для навчання українських військових знадобиться кілька місяців. Гертлінг також повідомив, що навчання відповідних фахівців у США займає близько року.

Генерал-лейтенант також пояснив, що комплекси Patriot не зможуть забезпечити суцільне покриття для всієї території України.

"Ці системи не переміщуються по полю бою. Ви розміщуєте їх десь, що захищає вашу саму стратегічну мету, наприклад, у Києві. Якщо хтось думає, що це буде система, яка зможе закрити 800-кілометровий кордон між Україною та Росією, він просто не знає, як ця система працює", – зауважив екскомандувач військами США в Європі.

Зазначається. що ракети до ЗРК Patriot коштують приблизно 4 млн дол. за штуку. Тож Гертлінг припускає, що такі дорогі боєприпаси не використовуватимуться для збивання кожної російської ракети.

"Це не та система, яка переслідуватиме безпілотники або балістичні ракети малого розміру", – додав він.

Нагадаємо, США 21 грудня оголосили новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд дол. Пакет міститиме зокрема ЗРК Patriot. Очікуються, що загальний обсяг допомоги для України становитиме 1,85 млрд дол., анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше військовий експерт Олег Жданов оцінював, що навчання ЗСУ користуванню комплексом Patriot триватиме не більше місяця в умовах війни.

А в Повітряних силах ЗСУ інформували, що саме Patriot, а також SAMP-T, допоможуть Україні захиститися від ударів балістичними ракетами.

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