Patriot помогут обороне Украины, но могут иметь ограниченный эффект – CNN

Система не сможет закрыть 800-километровую границу между Украиной и Россией, предупредил американский генерал-лейтенант.

Батарея ЗРК Patriot, которую США предоставляют Украине, может иметь ограниченный эффект из-за продолжительности обучения и неполного покрытия территории государства.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских военных экспертов.

"Они (Patriot – ред.) имеют большую точность, высокую скорость поражения, поэтому они действительно защищают землю от очень конкретных целей", – рассказал американский генерал-майор в отставке Джеймс Маркс.

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Возможно, есть завышенные ожидания от того, что батарея Patriot сможет сделать для Украины. Об этом заметил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Марк Хертлинг. В качестве примера он привел тот факт, что комплексы не смогут использоваться сразу после решения США о их передаче. Ведь для обучения украинских военных понадобится несколько месяцев. Хертлинг также сообщил, что обучение соответствующих специалистов в США занимает около года.

Генерал-лейтенант также пояснил, что комплексы Patriot не смогут обеспечить сплошное покрытие всей территории Украины.

"Эти системы не перемещаются по полю боя. Вы размещаете их куда-то, что защищает вашу самую стратегическую цель, например, в Киеве. Если кто-то думает, что это будет система, которая сможет закрыть 800-километровую границу между Украиной и Россией, она просто не знает, как эта система работает", – заметил экс-командующий войсками США в Европе.

Указывается. что ракеты к ЗРК Patriot стоят примерно 4 млн дол. за штуку. Хертлинг предполагает, что такие дорогие боеприпасы не будут использоваться для сбивания каждой российской ракеты.

"Это не та система, которая будет преследовать беспилотники или баллистические ракеты малого размера", – добавил он.

Напомним, США 21 декабря объявили новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов. Пакет будет содержать в частности ЗРК Patriot. Ожидается, что общий объем помощи для Украины составит 1,85 млрд долл., анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценивал, что обучение ВСУ пользованию комплексом Patriot продлится не больше месяца в условиях войны.

А в воздушных силах ВСУ информировали, что именно Patriot, а также SAMP-T, помогут Украине защититься от ударов баллистическими ракетами.

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