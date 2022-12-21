Переговоры Зеленского с Байденом: первые заявления

ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент о крайне важной встрече для Украины.

Президент США Джо Байден проводит встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

ТСН.ua собрал все, что известно на данный момент о крайне важной встрече для Украины.

Что сказал Зеленский

Прежде всего Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена и Конгресс США за поддержку, а также выразил благодарность американскому народу.

"Очень спасибо, господин президент. Конечно, спасибо двухпартийной поддержке, спасибо Конгрессу, а также передаю благодарность от наших простых людей вашим простым людям, американцам. Я очень ценю", — сказал Зеленский.

Что сказал Байден

"Для меня большая честь быть рядом с вами в объединенной обороне против жестокой войны, которую развязал Путин", – сказал Байден Зеленскому в Овальном кабинете перед двусторонней встречей.

"Трудно поверить, что это длится 300 дней, и Путин совершил жестокое нападение на право украинцев на существование как нации и нападение на невинных украинских людей только с целью запугивания", — добавил глава Белого дома, отметив недопустимость российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. .

"Путин "старается использовать зиму как оружие", – сказал Байден.

Он заверил, что американцы вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину.

Напомним, Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон, на встречу с Джо Байденом. Также глава государства должен выступить в Конгрессе.

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