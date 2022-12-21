"Далее Leopard, Marder и ракеты": Подоляк отреагировал на передачу Украине Patriot

Украина сейчас надеется на получение новых видов вооружения.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на решение администрации президента США Джо Байдена передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
В его Twitter появилось сообщение.
"Просто ЗРК Patriot. Официально... Чтобы "закрыть небо" и сосредоточиться на уничтожении остатков российской армии", — написал Подоляк.
Украина сейчас надеется на получение новых видов вооружения. "Далее – Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…", — добавил представитель ОП.
Напомним, 21 декабря Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи. Туды вошел и ЗРК Patriot.
К слову, ранее в Германии заявляли, что не могут передать Украине зенитные ракетные комплексы из-за недостаточного их количества в своем распоряжении. В Берлине уверяют, что все передали Польше и больше не имеют этих систем.
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