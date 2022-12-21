В Германии объяснили, почему не могут передать Украине Patriot

В Берлине уверяют, что все передали Польше и больше у них нет этих систем.

Германия не может передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из-за недостаточного их количества в своем распоряжении.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Der Tagesspiegel.

Гебештрайт подчеркнул, что правительство Германии приветствует передачу Украине комплексов Patriot со стороны США. В то же время он пояснил, что Берлин не сможет передать эти ракетные комплексы украинской армии, ведь после передачи трех единиц Patriot Польше, ФРГ не располагает другими системами этого типа.

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Отмечается, что немецкое правительство также приветствовало визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В Берлине назвали это хорошим знаком.

Напомним, накануне в Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине систему Patriot в рамках следующего пакета военной помощи почти на 2 млрд дол. Помимо этих ЗРК пакет помощи будет содержать: NASAMS, HAWK, Stinger, оборудование для борьбы с беспилотниками.

Соответствующий пакет военной помощи будет объявлен во время встречи президента США Джо Байдена и президента Владимира Зеленского в Вашингтоне 21 декабря.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что овладение комплексом Patriot украинскими военными в условиях войны продлится не больше месяца.

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