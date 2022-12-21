США предоставляют Украине систему ПВО Patriot — Белый дом

США предоставят Украине для защиты от российских оккупантов сверхсовременную систему противоракетной и противовоздушной защиты Patriot.

О решении Белого дома сообщила пресс-служба администрации во время общения с журналистами 20 декабря.

В частности, система Patriot будет в следующем пакете военной помощи почти на 2 миллиарда долларов, которую предоставит США Украине. Американцы будут учить украинских военных использовать систему в третьей стране.

Как сообщили в Вашингтоне, новый пакет помощи Украине в сфере безопасности, кроме Patriot, будет включать в себя: NASAMS, HAWK, Stinger, оборудование для борьбы с БПЛА.

Официально объявит о новом пакете помощи президент Джо Байден 21 декабря.

"Президент Байден объявит новый значительный пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую способность: батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - сообщили в Белом доме.

К слову, сегодня президент Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, а также выступит в Конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее Зеленский говорил, что лично ведет переговоры с Джо Байденом по передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский считает угрозы российских политиков из-за системы Patriot для Украины смешными.

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По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, Запад до этого не предоставлял Украине столь крайне необходимые для защиты нашего неба системы ПВО Patriot, ведь считался с голосом российской пропаганды.

Впрочем, по данным Politico, на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе, США начали рассматривать возможность расширения поддержки Украины.

Ранее в госбюджет Украины поступило 2 млрд дол. грантовых средств США из Целевого фонда Всемирного банка.

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