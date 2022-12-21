США надають Україні систему ППО Patriot - Білий дім

Користуватись системою Patriot українських військових навчать у третій країні.

США нададуть Україні для захисту від російських окупантів надсучасну систему протиракетного і протиповітряного захисту Patriot.

Про рішення Білого дому повідомила пресслужба адміністрації під час спілкування з журналістами 20 грудня.

Зокрема, система Patriot буде у наступному пакеті військової допомоги на майже 2 мільярди доларів, яку нададуть США Україні. Американці навчатимуть українських військових користуватися системою у третій країні.

Як повідомили у Вашингтоні, новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, окрім Patriot, міститиме: NASAMS, HAWK, Stinger, обладнання для боротьби з БПЛА.

Офіційно оголосить про новий пакет допомоги президент Джо Байден 21 грудня.

"Президент Байден оголосить новий значний пакет майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову здатність: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", - повідомили у Білому домі.

До слова, сьогодні ж президент Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, а також виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Раніше Зеленський говорив, що особисто веде переговори з Джо Байденом щодо передавання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський вважає погрози російських політиків через систему Patriot для України смішними.

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На думку військового експерта Владислава Селезньова, Захід до цього не надавав Україні такі вкрай необхідні для захисту нашого неба системи ППО Patriot, адже зважав на голос російської пропаганди.

Втім, за даними Politico, на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні, США почали розглядати можливість розширення підтримки України.

Раніше до держбюджету України надійшли 2 млрд дол. грантових коштів США з Цільового фонду Світового банку.

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