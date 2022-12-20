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США надали Україні грант у $2 мільярди: на що витратять гроші

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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США надали Україні грант у $2 мільярди: на що витратять гроші

Фото: www.credits

Це вже другий транш із гранту на загальну суму 4,5 млрд дол.

До держбюджету України надійшли 2 млрд дол. грантових коштів США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомили у пресслужби українського Міністерства фінансів.

Зазначається, що це вже другий транш із гранту на загальну суму 4,5 млрд дол. Американські кошти надані в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

За даними Мінфіну, цей грант скерують на забезпечення виплат пенсій та зарплат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет", – цитує пресслужба міністра фінансів Сергія Марченка. 

Нагадаємо, Конгрес США 19 грудня опублікував законопроєкт про держфінансування на 1,7 трлн дол., з яких на екстрену допомогу Україні та союзникам НАТО буде виділено 44,9 млрд. дол.

Додамо, що наприкінці листопада до держбюджету України надійшло 60 млн дол. фінансування (позики) від Світового банку.

Окрім того, 14 грудня Європарламент остаточно затвердив регламент для виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.

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Дата публікації
Перегляди
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