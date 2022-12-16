Економіст розповів, як скоротилися доходи українців через війну

Доходи українців 2022 року скоротилися на третину через розв'язану Росією повномасштабну війну.

Про це розповів економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко в інтерв'ю ТСН.ua.

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Геращенко зазначив, що купівельна спроможність людей скорочується відповідно до того, як скорочується ВВП.

"В середньому добробут кожного українця впав на ту саму 1/3, як наш ВВП. Це означає, що пересічний українець 30-35% свого добробуту втратив. Ясно, що це нерівномірна цифра - для когось це 50%, хтось втратив майже все, хтось, навпаки, додав. Це середня цифра, але вона показує ситуацію в суспільстві в цілому", - пояснив економіст.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 грудня заявив, що скорочення економіки України за підсумками року очікують на рівні 35-40%.

"Якщо терористичну діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", – сказав Шмигаль.

У бюджеті на 2023 рік, який Верховна Рада ухвалила 3 листопада, прогноз зростання ВВП скорегували в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). У бюджет-2023 закладено безпрецедентно великий дефіцит - 20% ВВП.

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