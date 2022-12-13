Економіка України може обвалитися до 50%: прем’єр наголосив на ризиках

Восени НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами року скоротиться на 32%.

У випадку продовження Росією масованих ракетних обстрілів інфраструктури України, її економіка може скоротитися до 50%.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України у Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"Скорочення економіки України очікують на рівні 35-40%. Якщо терористичну діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжено, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", – сказав Шмигаль.

Восени 2022-го НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами року скоротиться на 32%. Тоді експерти повідомляли, що падіння спричинене вимкнення електроенергії внаслідок атак РФ.

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