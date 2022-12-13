Экономика Украины может обвалиться до 50%: премьер подчеркнул риски

Осенью НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам года сократится на 32%.

В случае продления Россией массированных ракетных обстрелов инфраструктуры Украины, ее экономика может сократиться до 50%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже, передает Интерфакс-Украина.

"Сокращения экономики Украины ожидают на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", – сказал Шмыгаль.

Осенью 2022 года НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам года сократится на 32%. Тогда эксперты сообщали, что падение вызвано отключением электроэнергии в результате атак РФ.

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