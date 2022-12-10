В Україні інфляція зменшила оберти

Базова інфляція, яка не враховує короткострокові шокові зміни цін, в листопаді становила 1,3% порівняно із жовтнем, а від початку року – 21,6%.

В Україні вперше від початку війни рівень споживчої інфляції сповільнився. Показник зменшився від 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді у річному вимірі.

Про позитивну динаміку інфляції свідчать дані Державної служби статистики України, пише очільник фінансового Комітету ВР Данило Гетманцев у Телеграм.

Гетманцев зауважив, що ціни на українському споживчому ринку в листопаді проти жовтня 2022 року зросли на 0,7%, а від початку року — на 25,7%.

Рівень базової інфляції в листопаді у порівнянні з жовтнем становив 1,3%, за 11 місяців — 21,6%.

"Інфляція в останньому кварталі є кращою за очікування НБУ. Попри терористичні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ, що веде до підсилення інфляції витрат, споживча інфляція за підсумками року буде меншою за 30%", — зазначив він.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи наступного року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на наступний рік закладають ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету на наступний рік передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

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