В Украине инфляция сбавила обороты

Базовая инфляция, не учитывающая краткосрочные шоковые изменения цен, в ноябре составила 1,3% по сравнению с октябрем, а с начала года – 21,6%.

В Украине впервые с начала войны уровень потребительской инфляции замедлился. Показатель уменьшился с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре в годовом исчислении.

О положительной динамике инфляции свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет глава финансового Комитета ВР Данило Гетманцев в Телеграмме.

Гетманцев отметил, что цены на украинском потребительском рынке в ноябре по отношению к октябрю 2022 года выросли на 0,7%, а с начала года — на 25,7%.

Уровень базовой инфляции в ноябре по сравнению с октябрем составил 1,3%, за 11 месяцев – 21,6%.

"Инфляция в последнем квартале лучше ожиданий НБУ. Несмотря на террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ, что ведет к усилению инфляции расходов, потребительская инфляция по итогам года будет меньше 30%", — отметил он.

Напомним, в НБУ прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с электроэнергией.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы в следующем году будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на следующий год закладывают рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета на следующий год, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

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