Венера в Козероге 10.12.22 - 03.01.23: что нас ждет в это время

Венера – планета Земли и Воздуха, характеризует сферу личных и деловых взаимоотношений, любовь, деньги, комфорт, творчество. В Козероге планета находится в комфортном положении, хотя это период спада творческой активности, а в чувственной области жизни наблюдается некоторая сдержанность. Транзит продлится до 3 января 04:10, после чего перейдет в самый свободолюбивый знак Зодиака – Водолей, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Многие люди в этот период ощущают гиперответственность, ведут себя предусмотрительно, эмоции окрашиваются чувством долга. Это время, когда отношения укрепляются, перерастают в нечто серьезное, люди оформляют официальные союзы, т.к. присутствует осознание выгоды. Но если ничего подобного нет и близко, то, как бы романтически и страстно отношения ни начинались, скорее всего, в период транзита по Козерогу, они закончатся. Это же касается и делового сотрудничества.

Конечно, если человек от природы очень эгоистичен, не умеет и не пытается строить взаимоотношения, то при транзите Венеры по Козерогу эти качества усилятся. И причиной разрыва полезных связей станет именно он, о чем впоследствии пожалеет. Период с 10 декабря до 3 января может принести волнующие встречи, часто, кармического характера. Это обусловлено прохождением Черной Луны по противоположному знаку Зодиака. Существующие взаимоотношения подвергаются испытанию, многие получают ценные жизненные уроки.

Венера характеризует желания, порой, затмевающие разум. Но, при правильном понимании планетарных энергий, соблюдая законы и правила, можно извлечь из этого транзита максимум пользы. В это время обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы определить свои личные границы, причем без сопротивления со стороны партнеров, т.к. каждый занят этим же делом. Учитывая, что после Козерога Венера войдет в знак Водолея, принцип которого – свобода и независимость, то разумное обозначение своей территории, очень пригодится для сохранения дружественных и равноправных партнерских взаимоотношений.

Венера в Козероге может принести неожиданные судьбоносные встречи с людьми, с которыми большая разница в возрасте. Многие стремятся получить статус, решить финансовые вопросы, достичь определенности в жизни. Осознанные зрелые люди могут заключить взаимовыгодные, долгосрочные союзы. Как правило, решения о перспективах взаимоотношений принимаются взвешенно, без влияния лишних эмоций. Но если возникнет конфликтная ситуация и каждый будет настаивать на своем, гнуть свою линию, то после ссоры примириться будет нелегко. Поэтому нужно учитывать интересы другой стороны, т.к. кардинальные качества Козерога (символ этого знака – скала, каменная глыба) могут проявиться очень резко, без возможности возобновления.

Для любовной сферы, романтики транзит Венеры по Козерогу не очень благоприятный, т.к. внешняя сдержанность мешает развитию взаимоотношений. Но часто все же маскирует внутренний страх получить отказ или пережить другие неприятные ощущения, связанные с прошлым негативным опытом.

Для делового сотрудничества, выстраивания дипломатических взаимоотношений начинается благоприятный период, т.к. партнеры в это время склонны методично и дисциплинированно работать, стремятся завоевать личный авторитет. Однако нужно учитывать тот факт, что до 13 января продолжается транзит ретроградного Марса по Близнецам, что создает особые условия, требующие большего количества действий и времени для реализации планов. Кроме того, сам знак Козерога, качества которого приняла Венера на некоторый период, по своей природе не связан со скоростью. Здесь важно идти ступень за ступенью, ни в коем случае не стоит пытаться обойти закон, перехитрить или сделать халтуру, т.к. все это станет достоянием общественности.

Планеты в Козероге долго терпят, выжидают, анализируют, изучают, но решения по качествам этих планет принимаются в один миг. А люди, как известно, находятся под их планетарным влиянием, тем более когда речь идет о транзитах светил (Солнца и Луны) и личных планет (Меркурий, Венера, Марс). Эти небесные тела находятся достаточно близко к Земле и к Солнцу по сравнению с другими планетами, поэтому мы ощущаем их влияние очень сильно.

По Козерогу кроме Венеры перемещается Плутон, Меркурий, и 21 декабря в 23:48 по киевскому времени в этот знак Зодиака войдет Солнце, т.е. наступит зимнее солнцестояние. В ночь с 21 на 22 декабря открывается некий космический портал – солнечная и земная энергии очень мощные, если вы чего-то очень хотите и прикладываете усилия для реализации желаемого (характеристики Венеры), то обязательно получите помощь Вселенной.

Важный период с 28 по 31 декабря, т.к. эти дни, когда Меркурий и Венера имеют аспект соединения, причем 29 декабря на три недели Меркурий меняет фазу движения – становится ретроградным. В это время люди из прошлого появляются в новом качестве, с большой долей вероятности, меняются в лучшую сторону. Марс продолжает ретроградное движение по Козерогу. Все эти астрологические события дадут какой-то мощный эффект, а Плутон, находящийся в последних градусах Козерога, усилит значимость происходящих событий. Это непростые дни – внешний энергетический фон очень плотный, ощущается приближение чего-то, что повлияет на многие страны. Кроме того, что это преддверие Нового года, так еще и на международной арене, в военно-политической сфере развивается некий сценарий, определяющий развитие мировых процессов в 2023 году.

Гармоничный аспект Венеры к Солнцу в Тельце и Деве, а также аспект соединения с Солнцем в Козероге принесут много приятных моментов представителям этих знаков Зодиака. В основном события связаны с улучшением ситуации в материальной жизненной сфере, решаются проблемы с деньгами. Многие Тельцы, Девы, Козероги смогут получить более высокую должность, если добросовестно работали в течение года. Если все-таки вы не получили тот максимум, на который рассчитывали – не переживайте, в начале января ситуация обернется выгодой и пользой для вас. Проявляйте терпение, выносливость, сосредоточенность в работе, и это поможет вам решить множество задач в ближайшее время.

Родившимся под знаком Рака придется принимать важные решения, выбирать, разбираться во взаимоотношениях. Чтобы ни происходило, старайтесь понять точку зрения партнера, помогать другу другу, не распыляясь на ненужные эмоции.

Период преодоления препятствий для Овнов и Весов, возможны кризисы в сфере партнерства.

Может быть, ваши взаимоотношения не отличаются особой изысканностью и чувственностью, но, скорее всего, они прочны и надежны. Поэтому не делайте преждевременных выводов и принятие решений отложите на январь.

Рыбы и Скорпионы, являющиеся представителями стихии Воды, смогут размягчить жесткую земную энергию Венеры в Козероге и наполнить свою жизнь романтикой, в той мере, в которой это возможно в настоящих условиях. В целом, гармоничный период, удастся многое завершить и получить тот результат, на который рассчитывали. Наиболее волнующие вас вопросы будут решены наилучшим образом для вас.

Близнецы, Львы, Стрельцы, Водолеи – зрители в бушующем событиями окружающем вас пространстве. Возможно, кто-то сможет занять более комфортное место, но для этого необходимо быть в курсе событий и не лениться разобраться в ситуации, если вам что-то непонятно. Представьте, что вы рыбак на берегу, и если сделать правильную наживку и будете внимательно наблюдать и реагировать правильным образом, то поймаете хорошую рыбку.

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