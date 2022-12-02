Финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака

Это время рационального использования финансов и организации денежных отношений. Год благоприятен для открытия бизнеса в сфере сельского хозяйства, строительства и других направлений, которые подразумевают производство качественных, добротных изделий.

До 16 мая Юпитер, планета расширения и богатства, перемещается по Овну – этот период подходит для открытия своего стартапа, запуска интернет-проектов и вообще любых начинаний. Уже во второй половине 2023 года вы сможете укрепить позиции, получить первую прибыль и почувствовать под ногами опору.

С 16 мая 2023 года мощная и дарующая стремление, оптимизм и удачу планета Юпитер переходит в знак материи и ресурсов – Телец. Транзит будет продолжаться до 26 мая 2024 года, и в это время качество жизни улучшится, поскольку начнут работать предприятия, малый и средний бизнес. Юпитер в Тельце призывает научиться планировать собственные доходы и расходы, помогает трудолюбивым и ответственным людям спокойно и уверенно двигаться к поставленным целям.

В Тельце находится Уран, объединяя свои энергии с Юпитером в этом же знаке Зодиака, планеты формируют определенные условия, в которых каждый думающий человек сможет найти для себя прибыльную сферу деятельности и новые источники заработка. Уранические энергии связаны с новыми, современными технологиями, социальными сетями, интернет-ресурсами. Значимость этого увеличивается с приходом Юпитера в знак Тельца.

В нашем нестабильном современном мире требуются совершенно новые навыки и знания, и именно это способно привести к финансовой независимости. Сейчас абсолютно всем необходимо изучить основы финансовой грамотности, развить в себе умение управлять заработанными деньгами. Играйте в стратегические игры (настольные или компьютерные), заставляющие вас генерировать идеи и моделировать товарно-денежные отношения в условиях ограниченности ресурсов. Читайте научно-популярные книги об экономике и финансах, смотрите и слушайте успешных блогеров, монетизируйте свои знания.

Поскольку Телец является знаком Венеры (планеты взаимоотношений), то в сочетании с планетой везения и "большого счастья" - Юпитером, значительно возрастает шанс благоприятного знакомства, которое способно привести к успешному сотрудничеству. Юпитер в Тельце оберегает от необдуманных и рискованных поступков, люди в этот период склонны принимать взвешенные решения и избегать бессмысленных трат.

В середине июля ось Лунных Узлов переходит в знаки Овен-Весы почти на полтора года. Этот период дарует возможность найти новых достойных партнеров, поменять свое окружение, привлечь внимание других людей к своей деятельности и добиться успеха в делах. Удачными будут и путешествия в дальние страны.

Фиксируйте все, что происходит в период с 23 марта до 13 июня, – это первый заход Плутона в знак Водолея. Все, что начато в этот период, получит свое активное развитие в 2024 году.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Очень яркий и значимый год. Наконец-то вы сможете найти свое место под Солнцем. Появляется множество возможностей и перспективных предложений в профессиональной сфере. Ваша активность и стремление проявить себя обязательно будут вознаграждены. Не упустите свой шанс, если хотите найти работу или деловых партнеров за рубежом.

ТЕЛЕЦ

В начале года возникают некоторые сложности, отказы в сотрудничестве или принятии на работу, различные задержки, связанные с финансовыми взаиморасчетами. С середины мая и до конца 2023 года вы попадаете в поток удачи и везения. В этот период возможен карьерный рост и увеличение зарплаты. Бизнес будет развиваться, приносить хорошую прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ

Используйте свои врожденные таланты к торговле и коммуникации. Начиная с малого, запуская небольшое дело и новый проект, уже к осени 2023-го вы достигнете удовлетворяющих результатов. Успех во многом зависит от того, насколько часто вы находитесь среди людей, принимаете участие в коллективных проектах и общественной деятельности.

РАК

В течение года пробуждается ваше творческое начало, открываются благоприятные возможности для расширения и развития. Гармонично распределяется нагрузка на работе и обязанности по отношению к другим людям, времени хватает на все, и вы без особого напряжения достигаете желаемого. Летом и осенью 2023 года вы сможете обеспечить себе надежный материальный тыл.

ЛЕВ

С марта вы почувствуете себя свободнее и увидите новые пути раскрытия своих талантов и способностей. В профессиональной сфере дела развиваются успешно, внешние ограничения исчезают, препятствий возникает все меньше и меньше. Единомышленники вдохновляют вас организовать масштабные проекты, что поможет обрести популярность и улучшить свое финансовое положение.

ДЕВА

Начало года достаточно напряженное, однако постарайтесь набраться терпения, чтобы сохранить свои психические и материальные ресурсы. Летом удача вам улыбнется, и вы с оптимизмом возьметесь за дела, которые будут удаваться наилучшим образом и завершаться успешно. К концу года можете рассчитывать на хорошие денежные поступления и возврат долгов.

ВЕСЫ

Для достижения желаемого материального уровня в 2023 году большое значение имеет просвещение и образование, поэтому не прекращайте учиться и расширять свои горизонты. Делитесь накопленным опытом с другими людьми, проводите прямые эфиры в социальных сетях – это поможет обрести популярность и авторитет знающего человека.

СКОРПИОН

В течение года придется бороться с финансовыми трудностями и решать острые профессиональные проблемы. Постарайтесь сделать все самое важное для бизнеса и своих проектов вначале года, чтобы использовать планетарные влияния в 2023 году наиболее эффективным образом. Деловые отношения с представителями противоположного пола более успешны, способствуют расширению кругозора.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина года благоприятна для карьеры, расширения бизнеса, организации собственных проектов. Деловые связи с иностранными партнерами будут успешны. Времени на отдых практически нет, т.к. необходимо заниматься делами и зарабатывать деньги. Год подходит для разработки стратегий развития в профессиональной сфере, общения с высшим руководством.

КОЗЕРОГ

Благоприятный год, обстоятельства складываются наилучшим образом для карьерного роста. Финансовое положение улучшается, вы достигаете высокого общественного положения, у вас появляются ресурсы и возможности для покорения новых социальных вершин. Во второй половине года может возникнуть необходимость полностью изменить сферу деятельности.

ВОДОЛЕЙ

Стремление выйти за установленные рамки, безграничный оптимизм и тяга к познанию мира подталкивают к различным авантюрам. Вы демонстрируете огромное количество масштабных замыслов, прогрессивных идей и оригинальных затей. Однако не стоит распыляться по всем направлениям. Проведите работу над ошибками, сделайте выводы на основании того, что произошло в 2022 году.

РЫБЫ

2023-й менее удачлив в плане легких заработков и удачного стечения обстоятельств для получения прибыли. В начале года велик риск просчетов и ненужных финансовых трат. Сохраняйте в тайне то, что имеете, меньше рассказывайте о своих планах посторонним людям. Во второй половине 2023 года есть шанс вытянуть свой счастливый билет в жизни.

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