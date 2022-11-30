Гороскоп удачи на 2023 год для всех знаков Зодиака

Планета-благодетель Юпитер в 2023-м принесет удачу представителя земных знаков Зодиака: Телец, Дева, Козерог, т.к. планета войдет в знак Тельца 16 мая 2023 года и будет перемещаться по этому знаку до 26 мая 2024-й.

Также начало года будет счастливым для Овнов, Львов, Стрельцов, т.к. в период с 21 декабря 2022-го до 16 мая 2023-го, Юпитер движется по огненному Овну и помогает достичь наилучших результатов в делах, начатых в середине 2022 года, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Юпитер – это газовый гигант, один из самых ярких объектов в нашем небе и самая большая планета в Солнечной системе, имеет множество спутников. Когда наши предки называли Юпитер в честь царя всех Богов, они даже не подозревали о размерах этой планеты и о том, насколько Юпитеру действительно подходит это название.

2023-й – год Водяного Кролика (Зайца, Кота) по китайскому гороскопу, наступает 22 января в 04:53 по китайскому календарю. Кролик (Кот) ассоциируется с комфортом, символически связан с Юпитером. Планета характеризует социальный статус, власть, экспансию. Все мы знаем, как ведут себя коты – такое ощущение, что они центр Вселенной и вокруг них вращается мир. Кролик, как и Кот, — тихий, скрытный, домосед, который избегает конфликтов и излишней суеты. Изворотливые, хитрые, яркие и красивые животные, но не очень активные, т.к. предпочитают спокойную и сытую жизнь. Перемены на внешнем плане будут очень ощутимы после 2022 года, когда господствовал Водяной Тигр – агрессивный хищник.

Вне зависимости от того, под каким знаком Зодиака вы родились, значительно увеличивается ваша удачливость и везение, если день вашего рождения попадает в эти временные интервалы:

Земляной Кролик: 19 февраля 1939 – 7 февраля 1940

Золотой (Металлический) Кролик: 6 февраля 1951 – 26 января 1952

Водяной Кролик: 25 января 1963 – 12 февраля 1964

Деревянный Кролик: 11 февраля 1975 – 30 января 1976

Огненный Кролик: 29 января 1987 – 16 февраля 1988

Земляной Кролик: 16 февраля 1999 – 4 февраля 2000

Золотой (Металлический) Кролик: 3 февраля 2011 – 22 января 2012

Водяной Кролик: 22 января 2023 – 9 февраля 2024

В 2023 году Кролик и Кот представляют женскую стихию Воды, в этот период любые процессы развиваются медленно, внешняя агрессия снижается, люди стремятся обзавестись семьей, родить детей, решить имущественный вопрос и обустроить свое жилище. Статуэтки котов, зайцев и их семейства будут отличным амулетом в течение года, а если в доме есть домашний питомец – кролик или кот, то удача обязательно зайдет в ваш дом в период с 22 января 2023-го по 9 февраля 2024 года.

Интенсивность боевых действий с конца января 2023 года будет снижаться, т.к. на первый план выступают совершенно другие приоритеты. Громкие события скорее будут связаны с раскрывшимися махинациями и интригами, тайными схемами, обманом и подделками.

До 16 мая 2023 года удача сопутствует Овнам, Львам, Стрельцам. Возьмите максимум от этого периода, проявляйте активность в реализации самых смелых целей. Это время больших возможностей для того, чтобы найти свое место в социуме. Транзит Юпитера по Овну благоприятствует начинаниям за рубежом, взаимоотношениям с иностранцами.

Везунчик вначале 2023 года, безусловно, Овен, т.к. Юпитер перемещается по этому знаку Зодиака. Произойдут события, которые многое прояснят и подвигнут к чему-то новому. Участвуйте в любых делах, где есть возможность проявить какие-то свои личные качества, даже если это придется делать впервые. Появится шанс занять более высокую ступень в социальной иерархии, получить хорошую должность, власть, авторитет.

Львы и Стрельцы попадают в поток удачи и везения с конца декабря 2022-го и до 16 мая 2023-го. Но придется постараться, чтобы не упустить счастливый шанс. С одной стороны, гармоничный аспект от Юпитера расслабляет, но если вы сможете собраться и забудете про лень, то наряду с Овном получите в этот период максимум из рога изобилия. Продолжайте то, что начато в 2022 году, наращивайте потенциал, который уже есть, и вы получите признание окружающих, а также хорошую прибыль за выполненную работу.

Стрельцам везет немножко больше, чем Львам, в основном из-за того, что активность выше. Тем не менее Вселенная не будет препятствовать исполнению желаний и воплощению замыслов в реальность, скорее даже предоставит равное количество счастливых шансов. Окончательный успех зависит от того, насколько выражено в действиях стремление добиться максимальных результатов.

С 16 мая и до конца года удача врывается в пространство Тельцов, Дев и Козерогов, т.к. планета "большого счастья" - Юпитер, перемещается по земному знаку Зодиака – Телец. Представителям этого знака везет больше, чем другим, также и для Украины начинается благостный период.

Тельцы значительно увеличат свои шансы на успех и удачное стечение обстоятельств, если займутся общественной работой, волонтерством или поедут в другую страну. Благодаря этому вы окажетесь в выгодных для себя условиях и ваше развитие пойдет достаточно быстро. Во многом это связано с тем, что появятся влиятельные друзья и единомышленники, необычные люди в окружении, которые сделают интересные предложения, помогающие максимально раскрыться и реализоваться в социальной сфере. В середине лета могут измениться привычные обстоятельства и планы, т.к. появятся новые более интересные и прибыльные дела. Коллективная работа, сотрудничество с другими людьми, связи с иностранными партнерами способствуют реализации целей.

Удачный период для Дев – открываются новые возможности в бизнесе, за рубежом. Это время, когда максимально быстро будут развиваться собственные проекты, удается достичь признания заслуг и самоутвердиться в профессии. Помогут в реализации самых амбициозных планов новые знания и навыки, дальние поездки и путешествия в другие страны. Упорная работа принесет хорошую прибыль, известность в профессиональной среде и востребованность. Наиболее благоприятный период – с 16 мая до 4 октября 2023 года. После 4 октября возникнут больше сложностей и препятствий, т.к. Черная Луна, кармическая негативная точка, войдет в ваш знак Зодиака на 9 месяцев. Кармические темы потребуют внимания, затрат вашего времени и других ресурсов. Но пока Юпитер строит гармоничные аспекты к вашему Солнцу (16 мая 2023 – 26 мая 2024), большинство трудностей вы преодолеете без особого труда.

Козерогов ожидают серьезные перемены во многих сферах. Заканчивается определенный жизненный цикл, но начинается другой, более интересный и позитивный. Изучайте традиции, культуры других стран, иностранные языки – это вам пригодится в 2023 году. Меняйтесь с обстоятельствами, и вы сможете преодолеть кризисы и выйти из затяжных конфликтных ситуаций с максимальной выгодой и пользой для себя. В период транзита Юпитера по знаку Тельца планета образует гармоничный аспект с Солнцем в Козероге, что помогает раскрыть качества, которые помогут выстоять в будущем. Не исключено, что произойдет продвижение вверх по карьерной лестнице, а может быть, вы получите наследство или сделаете удачное вложение имеющихся ресурсов.

Представители других знаков Зодиака смогут привлечь удачу в свою жизнь, проявят уважение к культурам и обычаям других стран. Старайтесь придерживаться традиций, изучайте иностранные языки, расширяйте свое мировоззрение. Заботьтесь о зайцеобразных и котах, кормите их, лечите и пристраивайте в хорошие руки бездомных животных, не ешьте кролей и зайцев. Такими простыми действиями вы "задобрите" хозяев 2023 года – Кота, Кролика и Зайца, и вам легче будет повысить уровень комфорта в своей жизни, найти дополнительные ресурсы, закрепиться в желаемом месте, произвести хорошее впечатление на окружающих, завоевать уважение и авторитет в коллективе.

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