Любовный гороскоп на декабрь 2022 года

В декабре люди становятся добрее друг к другу, выслушивают и оказывают реальную помощь с расчетом на взаимность. Обращаясь за поддержкой к представителям противоположного пола, большинство проблем решаются наилучшим образом. Однако завышенные ожидания мешают сохранять крепкие отношения, поэтому старайтесь реально смотреть на вещи и учитывать внешнюю атмосферу в стране и в мире.

Первая декада декабря благоприятна для романтики, новых знакомств, творчества. Мужчины и женщины стремятся выйти за пределы установленных рамок, к свободе и новому опыту. Совместные путешествия помогают укрепить взаимоотношения и открыть новые горизонты. Любовная энергия - на подъеме, настало время действовать.

Во второй и третьей декадах месяца общий психологический фон меняется, что способствует спокойному проявлению чувств и желаний. В парных отношениях появляются общие цели, присутствует диалог и желание перейти на новый этап взаимоотношений. Это время дипломатии и заключения союзов, официального оформления партнерских связей.

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ОВЕН

Ваши действия - как хорошие, так и не очень - оказывают значительное влияние на существующие взаимоотношения. В течение месяца выявляются проблемные темы и слабые места в отношениях, но это позволяет вовремя исправить ситуацию. Все в ваших руках – проявите инициативу, сформулируйте то, что вас волнует, и начните работать в направлении гармонизации личной жизни. Позвольте партнеру высказать свои пожелания и найдите компромисс. Не упускайте открывающиеся новые возможности!

ТЕЛЕЦ

Важная тема в декабре – независимость и возможность проявить свою индивидуальность. Партнер может не понять ваших стремлений, что создает определенные сложности в личных взаимоотношениях. К концу месяца возникающие противоречия должны исчезнуть, вы сможете шагать вперед решительно и смело, чувствуя эмоциональную поддержку любимого человека. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы возобновить дорогие вам отношения.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный месяц, особенно для тех, кто в поиске идеального партнера. Позвольте себе заняться тем, что вам больше всего нравится, и быть там, где хочется. Вселенная дает вам шанс круто повернуть свою жизнь в желаемом направлении, встретить свою вторую половинку и создать семью. Семейные, давно устоявшиеся взаимоотношения, получают второе дыхание. Привлекайте друг друга к бытовым делам, обсуждайте расходы и готовьтесь к новогодним праздникам – все это поможет укрепить даже самые проблемные отношения.

РАК

Появляется множество шансов приблизиться к желанному успеху, в том числе в сфере личных взаимоотношений. Знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте делать то, чем вы никогда прежде не занимались, в конце концов, обновите свой гардероб или займитесь спортом! Это даст вам вдохновение, веру в себя и повышение самооценки. Будьте готовы к приятным встречам с друзьями или бывшими партнерами, романтике и кардинальным переменам в семейной жизни решительно в лучшую сторону.

ЛЕВ

Вы испытываете сильное желание идти вперед и получать результаты немедленно, подталкивая партнера, однако это может привести к серьезным конфликтам. Старайтесь действовать согласованно, если хотите добиться успеха в социальной сфере и сохранить личные взаимоотношения. В течение месяца деловые отношения могут перерасти в любовную связь, служебный роман. Важный совет вам может дать представитель противоположного пола. Благодаря взаимной симпатии решаются финансовые вопросы.

ДЕВА

Производственные проблемы сближают с деловыми партнерами противоположного пола. Активная социальная жизнь и общественные дела способствуют судьбоносным встречам, которые могут изменить вашу жизнь. Сотрудничество и коллективная деятельность благоприятна для вас во всех смыслах, особенно для обретения гармонии в личной жизни. В семейной жизни происходят приятные события, возможно, решатся имущественные вопросы или спорные вопросы, связанные с наследством.

ВЕСЫ

Важный период для любовной сферы, вокруг вас происходит множество событий. Вы оказываетесь в необычных обстоятельствах, и это влияет на сферу взаимоотношений. Прошлое давит на психику, чувствуется усталость и сильное желание изменить свою жизнь. Появляются соблазны, новые интересные люди в вашем окружении. Не принимайте окончательных решений в этом месяце. Попробуйте не торопиться, расслабиться, проявить внимание к окружающим, постараться понять своих партнеров.

СКОРПИОН

Вы невероятно притягательны для представителей противоположного пола, поэтому декабрь будет насыщен различными авантюрами и любовными приключениями. Романтика способствует вдохновению, поэтому для творческих людей это очень плодотворный период. Хорошее время для общения с интересными людьми, недолгих путешествий, новых знакомств, встреч друзьями. Вероятно, на развлечения вы потратите больше денег, чем рассчитывали, но зато сделаете это с удовольствием.

СТРЕЛЕЦ

Вас переполняют впечатления и идеи, связанные с новыми людьми, недавно вошедшими в вашу жизнь. Особенно благоприятна первая декада декабря – планируйте на это время встречи с важными для вас людьми. Месяц благоприятен для открытия семейного бизнеса, решения вопросов, касающихся места жительства и имущества. Сосредоточьтесь на самом главном и как следует поработайте над отношениями - тогда этот месяц принесет вам много приятных эмоций и счастливых поворотов событий.

КОЗЕРОГ

Прекрасный месяц для путешествий, особенно если вы отправитесь в новую для вас страну. Где-то далеко от места жительства вы можете встретить своего идеального партнера. Период любви и увлечений, одинокие Козероги имеют шанс наладить личную жизнь. Хороший месяц для того, чтобы обзавестись семьей, а может быть, встретить незнакомца или незнакомку, которые со временем станут для вас самыми близкими людьми. Обратите внимание на семью, детей, родителей – им очень нужно ваше внимание.

ВОДОЛЕЙ

Вас переполняет беспокойная энергия, возникают неожиданные возможности. Будучи захвачены новыми чувствами, возникшими в этом месяце, вы вдруг обнаруживаете, что хотите поменять свою независимость на семейный очаг. Настало время несколько сбавить темп и заняться личной жизнью, позволить себе приятные романтические встречи. Для семейных отношений менее благоприятный период, т.к. хочется новых впечатлений, которые могут неприятным образом отразиться на существующем брачном союзе или партнерских связях.

РЫБЫ

Вы ясно чувствуете, что в вашей жизни что-то начинается, и волнуетесь из-за этого. Сидеть и бездействовать сейчас просто невозможно. Возможно, вам надо провопить больше времени с теми, кто вам дорог: их поддержка очень пригодится вам в следующем месяце. Если вы в поиске партнера, совершенно нормально, если вы захотите немного отвлечься и испытать новые эмоции. Если есть возможность – путешествуйте, посещайте интересные места. Именно здесь возможна встреча, которая изменит вашу жизнь.

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