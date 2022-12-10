Беларусь согласилась на транзит украинского зерна без каких-либо условий — ООН

В ООН уверяют, что Беларусь согласилась на транзит украинского зерна без всяких условий. Это позволит доставить зерно в литовские порты.

Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стафена Дюжаррика.

В Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем. На встрече белорусский дипломат проинформировал о том, что его страна "без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых".

Также Амбразевич повторил просьбу правительства Беларуси иметь возможность экспортировать собственные удобрения, подпадающие под санкции Запада.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возвращение России к "зерновому соглашению". Он заявил, что якобы РФ получила гарантии, что Украина не будет уничтожать Черноморский флот с помощью гуманитарного коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такие заявления Кремля и заявил о поразительных изменениях: "252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой "специальной операции" в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины".

Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой переговоров, по его словам, будет укрепление черноморского зернового соглашения, которое поддерживает ООН.

По результатам четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней по состоянию на 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Украиной и РФ.

Зерновое соглашение: Эрдоган сделал решительное заявление

Читайте также: