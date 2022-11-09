Финляндия планирует приобщиться к транспортировке украинского зерна

Финляндия намерена приобщиться к транспортировке украинского зерна, которое перевозит судно Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел страны.

В то же время Финляндия увеличит гуманитарную помощь странам Африканского Рога, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи. Для этого страна выделит в общей сложности 15,7 млн ​​евро на гуманитарную помощь региону. Из них около 7 млн ​​евро пойдут в поддержку транспортировки зерна по линии ВПП.

"Очень важно, чтобы поставки зерна от Украины в страны Африканского Рога продолжались, и в этом мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу", – отметил министр развития и внешней торговли Вилле Скиннари.

"Зерновой" коридор

29 октября Минобороны РФ сообщило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов на боевых кораблях Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

После заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако впоследствии Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, несмотря на позицию России.

Уже 2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении". Там объяснили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

Экономический эксперт Валерий Клочок считает, что "зерновой коридор" помогла разблокировать ООН, а не президент Турции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспортная зерновая инициатива продолжит работать и российский шантаж ни к чему не привел.

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