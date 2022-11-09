Фінляндія планує долучитися до транспортування українського зерна

Фінляндія має намір долучитися до транспортування українського зерна, яке перевозить судно Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle з посиланням на інформацію від Міністерства іноземних справ країни.

Водночас Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги. Для цього країна виділить загалом 15,7 млн ​​євро на гуманітарну допомогу регіону. З них майже 7 млн євро підуть на підтримку транспортування зерна по лінії ВПП.

"Дуже важливо, щоб постачання зерна від України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму, – зазначає міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

"Зерновий" коридор

29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів на бойових кораблях Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, попри позицію Росії.

Вже 2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

Економічний експерт Валерій Клочок вважає, що "зерновий коридор" допомогла розблокувати ООН, а не президент Туреччини.

Своє чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що експортна зернова ініціатива продовжить працювати і російський шантаж ні до чого не призвів.

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