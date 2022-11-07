Експерт пояснив, хто допоміг Україні вирішити проблему "зернового коридору": це - не Ердоган

Політичний та економічний експерт Валерій Клочок вважає, що "зерновий коридор" допомогла розблокувати ООН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган тут відігравав важливу роль, проте не ключову.

Про це він сказав у коментарі 24 каналу.

Клочок наголосив, що "зернова угода" триває під егідою ООН і саме цій організації важливо, щоб усі її учасники дотримувались обіцянок.

"За період майже 4 місяці було вивезено майже 10 мільйонів тонн зерна. Загальна кількість зерна, яка є поряд з Одесою – 25 мільйонів тонн зерна. Тепер згадаймо заяву Шмигаля навесні, який сказав, що в нас сільськогосподарської продукції, яку треба експортувати – 90 мільйонів тонн зерна", - пояснив експерт.

Валерій Клочок наголосив, що в Путіна не залишалось виходу, окрім розблокувати "зерновий коридор", бо якби його армія почала атакувати зерновози, то російського диктатора б визнали терористом і ймовірно захотіли ліквідувати.

"Зерновий коридор": що відомо

Україна, ООН, Туреччина та Росія раніше домовились про розблокування Одеського порту. Звідти рушили судна з українським зерном.

Після вибухів у бухті Чорноморського флоту російські терористи звинуватили Україну в тому, що наша держава нібито скористалась "зерновим коридором", щоб пошкодити російські кораблі, з яких на Україну летять ракети.

Проте після того, як ООН, Туреччина та Україна заявили, що продовжать дію "зернового коридору", 2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

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