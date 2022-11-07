Експерт пояснив, хто допоміг Україні вирішити проблему "зернового коридору": це - не Ердоган

Для ООН важлива робота "зернового коридору".
Політичний та економічний експерт Валерій Клочок вважає, що "зерновий коридор" допомогла розблокувати ООН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган тут відігравав важливу роль, проте не ключову.
Про це він сказав у коментарі 24 каналу.
Клочок наголосив, що "зернова угода" триває під егідою ООН і саме цій організації важливо, щоб усі її учасники дотримувались обіцянок.
"За період майже 4 місяці було вивезено майже 10 мільйонів тонн зерна. Загальна кількість зерна, яка є поряд з Одесою – 25 мільйонів тонн зерна. Тепер згадаймо заяву Шмигаля навесні, який сказав, що в нас сільськогосподарської продукції, яку треба експортувати – 90 мільйонів тонн зерна", - пояснив експерт.
Валерій Клочок наголосив, що в Путіна не залишалось виходу, окрім розблокувати "зерновий коридор", бо якби його армія почала атакувати зерновози, то російського диктатора б визнали терористом і ймовірно захотіли ліквідувати.
"Зерновий коридор": що відомо
Україна, ООН, Туреччина та Росія раніше домовились про розблокування Одеського порту. Звідти рушили судна з українським зерном.
Після вибухів у бухті Чорноморського флоту російські терористи звинуватили Україну в тому, що наша держава нібито скористалась "зерновим коридором", щоб пошкодити російські кораблі, з яких на Україну летять ракети.
Проте після того, як ООН, Туреччина та Україна заявили, що продовжать дію "зернового коридору", 2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.
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