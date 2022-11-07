Эксперт объяснил, кто помог Украине решить проблему "зернового коридора": это не Эрдоган

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что "зерновой коридор" помогла разблокировать ООН. Президент Турции Реджеп Эрдоган здесь играл немаловажную роль, однако не ключевую.

Об этом он сказал в комментарии 24 канала.

Клочок подчеркнул, что "зерновое соглашение" продолжается под эгидой ООН и именно этой организации важно, чтобы все ее участники придерживались обещаний.

"За период почти 4 месяца было вывезено почти 10 миллионов тонн зерна. Общее количество зерна рядом с Одессой – 25 миллионов тонн зерна. Теперь вспомним заявление Шмыгаля весной, который сказал, что у нас сельскохозяйственной продукции, которую нужно экспортировать – 90 миллионов тонн зерна", – пояснил эксперт.

Валерий Клочок подчеркнул, что у Путина не оставалось выхода, кроме разблокировать "зерновой коридор", потому что если бы его армия начала атаковать зерновозы, то российского диктатора признали бы террористом и вероятно захотели ликвидировать.

"Зерновой коридор": что известно

Украина, ООН, Турция и Россия ранее договорились о разблокировании Одесского порта. Оттуда тронулись суда с украинским зерном.

После взрывов в бухте Черноморского флота российские террористы обвинили Украину в том, что наше государство якобы воспользовалось "зерновым коридором", чтобы повредить российские корабли, из которых на Украину летят ракеты.

Однако после того, как ООН, Турция и Украина заявили, что продолжат действие "зернового коридора", 2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении". Там пояснили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

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