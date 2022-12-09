Эрдоган собирается поговорить по телефону с Зеленским и Путиным

Эрдоган намерен обсудить продовольственный кризис с Зеленским и Путиным.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган намерен 11 декабря поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сказал 9 декабря на открытии Всемирного форума TRT.
По его словам, переговоры будут касаться продовольственного кризиса. Эрдоган подчеркнул необходимость поставлять продовольствие голодающим странам.
"Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Я также проведу разговор с Зеленским", — сообщил Эрдоган.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.
В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к участникам саммита G20 на Бали предложил расширить "зерновое соглашение" на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области.
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