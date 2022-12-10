Білорусь погодилася на транзит українського зерна без жодних умов - ООН

Генсек Антоніу Гутерріш зустрівся з заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем.

В ООН запевняють, що Білорусь погодилася на транзит українського зерна без жодних умов. Це дозволить доправити зерно до литовських портів.

Про це йдеться в заяві речника генерального секретаря Організації Обʼєднаних Націй Стафена Дюжарріка.

У Нью-Йорку генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем. На зустрічі білоруський дипломат поінформував про те, що його країна "без жодних попередніх умов погодиться на транзит українських зернових".

Також Амбразевич повторив прохання уряду Білорусі мати можливість експортувати власні добрива, які підпадають під санкції Заходу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прокоментував повернення Росії до "зернової угоди". Він заявив, що нібито РФ отримала гарантії, що Україна не знищуватиме Чорноморський флот за допомогою гуманітарного коридору.

Натомість президент України Володимир Зеленський прокоментував такі заяви Кремля і заявив про разючі зміни: "252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України".

Напередодні стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Темою переговорів, за його словами буде зміцнення чорноморської зернової угоди, яку підтримує ООН.

За результатами чотиристоронніх переговорів, організованих Туреччиною, угоду про Чорноморський зерновий коридор було подовжено на 120 днів станом на 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, прийнятого Туреччиною, ООН, Україною та РФ.

Зернова угода: Ердоган зробив рішучу заяву

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