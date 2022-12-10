Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США запровадили санкції проти РФ за використання іранських дронів в Україні: кого це торкнеться

США запровадили санкції проти РФ за використання іранських дронів в Україні: кого це торкнеться

США запровадили санкції проти російських Повітряно-космічних сил. Їх назвали основним бенефіціаром закупівлі іранських дронів-камікадзе.

Сполучені Штати запровадили санкції проти Повітряно-космічних сил Росії (ПКС РФ) та інших установ держави-агресора за їхню причетність до закупівлі у Ірану технологій з виробництва безпілотників в обхід закону, а також застосування БПЛА у мирних українських містах. 

Про це на брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", — заявив він.

Санкції запровадили проти Повітряно-космічних сил Росії та проти 924 російського державного центру безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БпЛА. Назву третьої установи там не назвали.

Також Кірбі зазначив, що у США вивчають можливість введення експортних обмежень проти Ірану, щоб ускладнити доступ технологій для виробництва безпілотників.

Раніше Білий дім заявляв, що вважає, що Іран постачає безпілотники Росії для використання в Україні, а відносини між двома країнами перетворюються на "повноцінне оборонне партнерство" з озброєнням і військовим досвідом, що течуть в обох напрямках.

За словами офіційних осіб, Росія прагне співпрацювати з Іраном у розробленні зброї, зокрема, створенні спільної лінії виробництва безпілотників у Росії.

Нагадаємо, Велика Британія напередодні запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану. Йдеться про п'ять представників російських силових структур, які чинили звірства в Україні та винні у катуваннях полонених, насильстві цивільних громадян та участі у російському вторгненні. Обмеження також запровадили проти 10 іранських чиновників, пов'язаних із судовою та пенітенціарною системами Ірану. Потрапили під санкції і два політика Молдови, повідомляється на сайті уряду королівства.

Британія наклала санкції на російських олігархів, які фінансують війну проти України

Британія наклала санкції на російських олігархів, які фінансують війну проти України

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
746
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація