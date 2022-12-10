США запровадили санкції проти РФ за використання іранських дронів в Україні: кого це торкнеться

Сполучені Штати запровадили санкції проти Повітряно-космічних сил Росії (ПКС РФ) та інших установ держави-агресора за їхню причетність до закупівлі у Ірану технологій з виробництва безпілотників в обхід закону, а також застосування БПЛА у мирних українських містах.

Про це на брифінгу заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", — заявив він.

Санкції запровадили проти Повітряно-космічних сил Росії та проти 924 російського державного центру безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БпЛА. Назву третьої установи там не назвали.

Також Кірбі зазначив, що у США вивчають можливість введення експортних обмежень проти Ірану, щоб ускладнити доступ технологій для виробництва безпілотників.

Раніше Білий дім заявляв, що вважає, що Іран постачає безпілотники Росії для використання в Україні, а відносини між двома країнами перетворюються на "повноцінне оборонне партнерство" з озброєнням і військовим досвідом, що течуть в обох напрямках.

За словами офіційних осіб, Росія прагне співпрацювати з Іраном у розробленні зброї, зокрема, створенні спільної лінії виробництва безпілотників у Росії.

Нагадаємо, Велика Британія напередодні запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану. Йдеться про п'ять представників російських силових структур, які чинили звірства в Україні та винні у катуваннях полонених, насильстві цивільних громадян та участі у російському вторгненні. Обмеження також запровадили проти 10 іранських чиновників, пов'язаних із судовою та пенітенціарною системами Ірану. Потрапили під санкції і два політика Молдови, повідомляється на сайті уряду королівства.

Британія наклала санкції на російських олігархів, які фінансують війну проти України

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