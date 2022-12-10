Путін усвідомлює всі проблеми, але не несе відповідальності за їхнє вирішення - ISW

Російський диктатор намагається перекладати відповідальність на інших, щоб не говорити особисто про поразки.

Президент РФ Володимир Путін грає роль "арбітра правди", щоб контролювати популярність мілітарних блогерів, одночасно звертаючись до них із критикою російських безпекових органів.

Про це йдеться у звіті ISW, який опубліковано сьогодні, 10 грудня.

"Путін, ймовірно, намагається зберегти позицію, яку він намагався займати протягом свого правління: президент усвідомлює всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності. Путін давно назвав російське Міноборони "цапом відбувайла" за свої невдачі, але квазіофіційна спільнота мілітарних блогерів може становити загрозу для його удаваного ігнорування проблем. Путін залишається в скрутному становищі, в якому він покладається на підтримку націоналістичної спільноти, щоб згуртувати підтримку для своєї війни в Україні",- зазначають аналітики.

Раніше російський опозиціонер Геннадій Гудков заявив, що відведення військ РФ із України лише прискорює крах Володимира Путіна.

"У мене ось з'явилася інформація від кремлівського оточення, що Путін взагалі впевнений у собі і в нього немає жодних вагань і сумнівів. Він каже: "А чого все нормально, час працює на нас. Ми зараз руйнуємо інфраструктуру України, нам не важливо скільки загине. Головне, що ми затягнемо війну і за цей час зруйнуємо інфраструктуру України, вони самі завиють і приповзуть на колінах просити про пощаду та мир. На жаль, всі ці дзвінки Шольца і Макрона лише зміцнюють його надію в тому, що він переможе", - пояснив Гудков.

Чи застане Путін трибунал за свої звірячі злочини проти України

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